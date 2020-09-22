Жириновский требует закрыть бары и рестораны 

Бары и рестораны — это «рассадник COVID» среди молодежи, поэтому их необходимо закрыть, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Политик посоветовал оставить для молодых людей возможность посещения учебных заведений, сообщает РИА Новости.
Жириновский отметил, что в последнее время статистика по заражению коронавирусной инфекцией молодежью растет, поэтому необходимо принимать решительные меры. Именно поэтому в общении с журналистами политик призвал российские власти закрыть все развлекательные заведения.
«Бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия», — перечислил лидер ЛДПР.
Молодежи Жириновский посоветовал сосредоточиться на учебе, где для них будет обеспечена социальная дистанция на расстоянии двух метров друг от друга, а также укороченный учебный день: по 2-3 часа, вместо 8-ми.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Жириновский заявил, что депутат Государственной думы РФ отчасти несут ответственность за количество смертей российских граждан из-за коронавируса. Он упрекнул коллег, что в стране больницы стали строить только после того, как морги оказались переполнены.