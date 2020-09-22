Жириновский требует закрыть бары и рестораны 

Жириновский отметил, что в последнее время статистика по заражению коронавирусной инфекцией молодежью растет, поэтому необходимо принимать решительные меры. Именно поэтому в общении с журналистами политик призвал российские власти закрыть все развлекательные заведения.

«Бары, рестораны, дискотеки, флешмобы, всякие общественные мероприятия», — перечислил лидер ЛДПР.

Молодежи Жириновский посоветовал сосредоточиться на учебе, где для них будет обеспечена социальная дистанция на расстоянии двух метров друг от друга, а также укороченный учебный день: по 2-3 часа, вместо 8-ми.