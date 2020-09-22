Жириновский рассказал, когда перестанут существовать США

Владимир Жириновский оценил шансы на дальнейшее существование США как государства. По мнению лидера Либерально-демократической партии России, к его столетию Соединенные штаты исчезнут с геополитической карты мира. Во время пресс-конференции Владимир Вольфович, заявил, что они представляют собой страну-барахолку, которой осталось жить максимум 15-20 лет.
«И никакой ракеты, более мощной, чем у нас, у Трампа нет. Вообще ничего нет», — сообщил журналистам политик.
РанееСМИ сообщали, что Жириновский предрек в США революцию. Именно так закончатся массовые акции протестов в стране, считает он. Кроме того, политик призвал «срочно направить туда представителей левых и радикальных организаций», чтобы они нашли Анджелу Дэвис и попросили ее возглавить народный протест.