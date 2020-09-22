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Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е. С. по собственному желанию», — указано в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя регионального парламента, депутаты Белгородской областной думы наделили Савченко полномочиями члена Совета Федерации , утвердив его кандидатуру единогласно.

17 сентября пресс-служба губернатора Белгородской области сообщила, что Савченко принял решение о досрочном сложении полномочий.