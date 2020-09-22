«Мир устал»: Лавров отчитал Запад 

Российский министр отметил, что по всему миру продолжают бушевать конфликты, которые сопровождаются угрозами международного терроризма, нарко— и киберпреступности, а также изменением климата. В этом году к старым нерешенным проблемам добавилась пандемия.

По мнению Лаврова, с каждым годом реагировать на глобальные вызовы становится все сложнее из-за разобщенности мира. Он подчеркнул, что некоторые страны не хотят считаться с интересами других государств, насаждают «миропорядок, основанный на правилах», вмешиваются в чужие дела и вводят односторонние санкции.

«Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на «своих» и «чужих», мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества», — подчеркнул Лавров.

Одними из основных задач глава МИД назвал урегулирование конфликтов исключительно мирным путем и расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Также Лавров раскритиковал попытки переписать историю и принизить роль народов, внесших решающий вклад в победу над фашизмом.