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«Мир устал»: Лавров отчитал Запад 

Мария Иванова 1 час назад
«Мир устал»: Лавров отчитал Запад
Фото: Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров выступил на Генассамблее ООН и рассказал о попытках некоторых государств вмешиваться во внутренние дела стран и насаждать свои порядки. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский министр отметил, что по всему миру продолжают бушевать конфликты, которые сопровождаются угрозами международного терроризма, нарко— и киберпреступности, а также изменением климата. В этом году к старым нерешенным проблемам добавилась пандемия.
По мнению Лаврова, с каждым годом реагировать на глобальные вызовы становится все сложнее из-за разобщенности мира. Он подчеркнул, что некоторые страны не хотят считаться с интересами других государств, насаждают «миропорядок, основанный на правилах», вмешиваются в чужие дела и вводят односторонние санкции.

«Но естественный ход истории не переломить. Сегодня на международной арене укрепляются новые центры экономического роста. Мир устал от разъединительных линий, деления государств на «своих» и «чужих», мир требует наращивания всесторонней взаимопомощи и сотрудничества», — подчеркнул Лавров.

Одними из основных задач глава МИД назвал урегулирование конфликтов исключительно мирным путем и расширение сотрудничества в борьбе с терроризмом.
Также Лавров раскритиковал попытки переписать историю и принизить роль народов, внесших решающий вклад в победу над фашизмом.
Как сообщал «Рамблер», на 75-й сессии Генассамблеи ООН также выступит президент России Владимир Путин. Видеозапись его речи покажут после 18:00 22 сентября.
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Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , Генассамблея ООН , МИД
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