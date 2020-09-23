Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин проведет встречу с работниками атомной отрасли 

ТАСС и ещё 5 52 минуты назад
Путин встретится с работниками атомной отрасли
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с работниками атомной отрасли. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверие Дня работников атомной промышленности", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что "это будет свободное общение, и сами работники будут выступать, и президент скажет им пару слов".

"Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Героя Труда Георгия Рыкованова, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", — сказал он.

Кроме того, как сообщалось ранее, в планах у президента на среду — выступление перед сенаторами РФ. "Будет достаточно объемное и весьма содержательное выступление перед сенаторами. После Путина выступит также и Валентина Ивановна Матвиенко", — сказал Песков.
По его словам, в графике главы государства значится еще ряд рабочих контактов.
Видео дня. Агата Муцениеце высказалась о любовнице Павла Прилучного
ТАСС: последние новости
Макрон на сессии ГА ООН призвал Россию прояснить ситуацию с Навальным Макрон на сессии ГА ООН призвал Россию прояснить ситуацию с Навальным Песков: в газете Le Monde о разговоре Путина и Макрона много неточных формулировок Песков: в газете Le Monde о разговоре Путина и Макрона много неточных формулировок Президент Кубы осудил санкции в отношении России и попытки расширить присутствие НАТО Президент Кубы осудил санкции в отношении России и попытки расширить присутствие НАТО
Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
«Попа похожа на табуретку»: что случилось с Ивлеевой
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Брат жестоко убитого Гули удивил воровской мир
Вправду ли российские «Авангарды» — серьезная угроза?
Вправду ли российские «Авангарды» — серьезная угроза?
Видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
00:34
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
Происшествия В мире
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
00:23
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
В мире
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
00:42
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
Армия
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
00:19
Блогерши осквернили Вечный огонь и попали на видео
Происшествия
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
07:09
Речь Сергея Лаврова в ООН попала на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение