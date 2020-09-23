Путин встретится с работниками атомной отрасли

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Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с работниками атомной отрасли. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"У президента намечена встреча с работниками атомной отрасли в преддверие Дня работников атомной промышленности", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что "это будет свободное общение, и сами работники будут выступать, и президент скажет им пару слов".

"Ожидается также, что президент поздравит с присвоением звания Героя Труда Георгия Рыкованова, который сейчас является научным руководителем Российского федерального ядерного центра", — сказал он.

Кроме того, как сообщалось ранее, в планах у президента на среду — выступление перед сенаторами РФ. "Будет достаточно объемное и весьма содержательное выступление перед сенаторами. После Путина выступит также и Валентина Ивановна Матвиенко ", — сказал Песков.

По его словам, в графике главы государства значится еще ряд рабочих контактов.