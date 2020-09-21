"Урок не выучен": Зеленский раскритиковал РФ на ГА ООН

На востоке Украины после государственного переворота в феврале 2014 года начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.