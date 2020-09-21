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Зеленский на ГА ООН вновь обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния

ТАССиещё 3
15 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался трибуной ООН, чтобы в очередной раз обвинить Россию в агрессии по отношению к его стране и попытке восстановить разделение мира на сферы влияния. Об этом он заявил в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое транслировалось на Youtube-канале организации.
"Урок не выучен": Зеленский раскритиковал РФ на ГА ООН
Фото: ReutersReuters
По его словам, основание ООН 75 лет назад "стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны".
"Но оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывают, что этот урок не выучен. Напомню, что это не только война на Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире", - заявил Зеленский. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
На востоке Украины после государственного переворота в феврале 2014 года начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве в конфликт на стороне Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение Минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.
Выступления представителей государств проходят в видеоформате в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19. В зале Генассамблеи присутствуют только постоянные представители стран при ООН.
Политика,Украина,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,Республика Крым,Россия,
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