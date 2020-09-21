Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета 

ТАСС и ещё 6 49 минут назад
Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", — говорится в документе.

Михаил Боярский — российский актер и певец, народный артист РСФСР (1990). Актер Театра им. Ленсовета (1972-1986). Снимался в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Тарас Бульба" и др. Исполнитель песен "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Все пройдет" и других.
Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
ТАСС: последние новости
Путин повысил оклады судей на 3% Путин повысил оклады судей на 3% В Сочи открылся XXIV форум современной журналистики "Вся Россия - 2020" В Сочи открылся XXIV форум современной журналистики "Вся Россия - 2020" Сенатором от Ростовской области назначен Андрей Яцкин Сенатором от Ростовской области назначен Андрей Яцкин
Политика , Другое , Общество , Михаил Боярский , Владимир Путин , Тарас Бульба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Самая красивая попа!»: Севастьянова восхитила фанатов
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
«Привет, это Навальный»: политик обратился к россиянам
Названы самые защищенные от прослушки телефоны
Названы самые защищенные от прослушки телефоны
Видео
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
00:32
Женщины набросились на пожилого водителя в Химках и попали на видео
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
01:01
Медведи на парковке под Магаданом попали на видео
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
01:28
Пьяный россиянин на тракторе раздавил машину и попал на видео
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
00:30
Видео последствий ДТП с тремя автомобилями под Нижним Новгородом
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
00:39
Столкновение митингующих с бойцами ОМОН в Гомеле попало на видео
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
01:21
Инцидент с канатной дорогой в Москве попал на видео
Новости Москвы
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
01:10
Тульские десантники прибыли в Белоруссию
Армия Войска
Байкал затрясло
00:21
Байкал затрясло
Происшествия
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
00:06
Опубликовано видео со свадьбы Водяновой
Шоу-бизнес
Ракеты КНР могут стать головной болью России
00:46
Ракеты КНР могут стать головной болью России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение