Путин наградил Михаила Боярского орденом Почета 

Президент России Владимир Путин наградил актера Михаила Боярского орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Боярского Михаила Сергеевича — артиста Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета", — говорится в документе.
Михаил Боярский — российский актер и певец, народный артист РСФСР (1990). Актер Театра им. Ленсовета (1972-1986). Снимался в фильмах "Д'Артаньян и три мушкетера", "Собака на сене", "Тарас Бульба" и др. Исполнитель песен "Зеленоглазое такси", "Спасибо, родная!", "Все пройдет" и других.