Батька сделал свое дело: Лукашенко разбудил народ, который уже не успокоится 

Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте лидер оппозиции Светлана Тихановская . «Мирные протесты», по ее словам, будут продолжаться столько, сколько потребуется.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно — недели, месяцы или даже годы», — подчеркнула она. По ее словам, белорусы никогда не станут заложниками режима Лукашенко: «Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет»,

Она также отметила белорусские власти пойдут на диалог с народом только в случае давления, именно поэтому мирные протесты в республике продолжатся. Кроме того, экс-кандидат в президенты заверила, что происходящее в стране не является геополитической революцией: «Это не антироссийские или пророссийские, антиевропейские или проевропейские выступления. Это пробелорусская революция».

Наконец, лидер оппозиции поблагодарила европарламентариев за принятие резолюции, в которой те не признали Лукашенко легитимным президентом и потребовали от ЕС ввести против него санкции. Документ, по ее мнению, является шагом вперед и одним из самых важных решений в истории современной Белоруссии.

Интересно, насколько серьезно стоит воспринимать эти заявления. Едва ли оппозиции хватит на то, чтобы все предстоящие пять лет нового срока Лукашенко поддерживать градус протестов в стране. Стоит вспомнить, что и после прошлых выборов в Белоруссии были протесты, которые в течении небольшого времени сходили на нет.

Однако сегодня мы явно наблюдаем не тот масштаб. Может, мы действительно имеем дело не с кучкой «профессиональных революционеров», мутящих воду на западные деньги, а с «глубинным народом» Белоруссии, очнувшимся после полувековой спячки, вернуть который в прежнее состояние уже не удастся?

Возможно, именно об этом говорит член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко , который упрекает Россию в нежелании замечать мнение общества в республике.

«У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество. Никого, кроме Лукашенко», — заявил он в Европарламенте.

Он обратил внимание на то, что Лукашенко неоднократно обманывал Москву , что «особенно ярко проявилось в преддверии выборов».

«Убежден, что другого пути нет и наши российские партнеры, прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений, прислушаются к голосу белорусского народа», — подчеркнул Латушко.

Белорусы, по его словам, не заинтересованы «дружить с Россией против ЕС» или же углублять отношения с Евросоюзом в ущерб интересам Москвы. «Стратегия отношений с Россией неизменна. Стратегия на углубление отношений с ЕС справедлива», — подчеркнул он.

— Есть ощущение, что белорусское общество капитально изменилось за последние несколько месяцев, — отмечает кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

— Настроение граждан сегодня можно, наверное, описать как: «А что, так можно было?» — Можно, оказывается, было голосовать за альтернативных кандидатов и требовать соблюдения своих прав и интересов, регистрации партий и равного доступа к медиа, выходить на мирные акции протеста, устраивать забастовки. Разумеется, это ощущение вновь обретённой свободы постепенно будет терять свою новизну, произойдёт некоторый откат назад, но возвращения в прошлое не будет.

«СП»: — Понимает ли это все Лукашенко? Что он может и готов сделать для нормализации ситуации? Ведь для какой-то части общества, даже если протесты и стихнут, он все равно останется нелегитимным…

— Пока президент Лукашенко заявляет о том, что «пересидел» на своём посту, и говорит о конституционной реформе, после которой возможны новые президентские и парламентские выборы. Звучит привлекательно для желающей перемен части белорусского общества, но есть и понятные опасения. Если массовые протесты и частичные забастовки постепенно будут сходить на нет, а это вполне возможный вариант при отсутствии лидеров, Лукашенко вполне может и пересмотреть свою позицию относительно «пересидел». То же касается и конституционной реформы: в актуальной конституции нигде не написано, что с 2000 года больше нельзя регистрировать новые политические партии, действующий глава государства должен получать 80% голосов, а оппозиционные кандидаты должны либо не допускаться до выборов, либо выдавливаться из страны, либо оказываться в тюрьмах. Проблема в выстроенной Лукашенко политической системе, а не во вполне безобидной конституции.

«СП»: — что если мы действительно имеем дело не с кучкой «профессиональных революционеров», мутящих воду на западные деньги, а с «глубинным народом» Белоруссии, очнувшимся после полувековой спячки?

— «Профессиональные революционеры» присутствуют в каждой революции — и белорусская здесь не исключение. Что же касается «глубинного народа», то следует иметь в виду, что идейно-политические предпочтения оного имеют тенденцию меняться, тем более в эпоху тотальной цифровизации и моментального распространения информации. Речь вовсе не только в противоречиях отцов и детей — «отцы», даже с возрастом, не становятся точно такими же, как и «деды». Идеи защиты гражданских прав и интересов, уважения к закону и требования его соблюдения государством, идеи свободных и прозрачных выборов, демократического представительства — всё это уже считается само собой разумеющимся набором для жителей любой «нормальной» страны, в том числе и Белоруссии. Перефразируя известную цитату про автомобиль: демократия воспринимается не как роскошь, а как неотъемлемая часть жизни.

Президент Лукашенко же до недавнего времени ориентировался на идейно-политические реалии середины «лихих девяностых», не чувствуя изменения идейного ландшафта республики.

«СП»: — Можно ли согласиться с Палом Латушко, который упрекает Россию в нежелании замечать мнение общества в Белоруссии?

— Есть определённое рассогласование между официальной Россией, признавшей августовские выборы состоявшимися и Лукашенко легитимным президентом, и российским гражданским обществом, которое впервые, наверное, обратило внимание на гражданское общество союзной республики. И здесь можно, конечно, пенять на отечественный внешнеполитический официоз, который не выработал пока ещё устойчивой традиции общения с кем-то, кроме действующей власти других государств. На уровне российского гражданского общества и новых медиа, однако, процессы, происходящие в белорусском гражданском обществе, отслеживаются и освещаются достаточно широко.

«СП»: — Латушко обращает внимание на то, что Лукашенко неоднократно обманывал Москву, что «особенно ярко проявилось в преддверии выборов». Почему все ж Москва сделал ставку на сохранение Лукашенко?

— Москва имеет привычку класть все яйца в одну корзину, то есть никогда не рассматривает «кандидата номер два» на случай изменения политической ситуации. Это главный секрет внешней политики России — она всегда поддерживает, прямо или косвенно, человека, который фактически управляет государством безотносительно того, как этот человек пришёл к власти и с помощью каких средств он её удерживает. В этом смысле признание Лукашенко легитимным президентом — довольно ожидаемый от официальной Москвы шаг. Несмотря на явное недовольство, которое накопилось в Кремле по отношению к белорусскому лидеру, задача подобрать или воспитать какого-то своего «запасного» преемника никем в российском руководстве, насколько можно судить, не ставилась. Учитывая пугающие «западные» связи объединённой белорусской оппозиции, приходится пока поддерживать действующего президента. Это прозрачная ситуация.

«СП»: — А может ли позиция Москвы измениться? В каком случае? Белорусские оппозиционеры постоянно делают противоречивые заявления о будущем отношений с Россией. Означает ли это, что у них нет четкого понимания того, что они будут делать в случае прихода к власти? Тогда скепсис Москвы по отношению к ним оправдан?

— Даже актуальная власть может делать противоречивые или даже изначально лживые публичные заявления. Оппозиции, тем более той, что никогда раньше не была власти, это делать ещё проще — с неё взятки гладки.

Очевидно, следует исходить из того, что объединённая белорусская оппозиция может учиться на своих ошибках — и это следует всячески приветствовать. Судите сами: впервые за три десятилетия оппозиция заговорила на родном для большинства белорусов русском языке, тем самым преодолев постколониальный ресентимент. Сделав поначалу ряд критических по отношению к Союзному государству заявлений, сейчас основные спикеры оппозиции говорят о том, что все действующие интеграционные договоры с Москвой должны исполняться, а Россия — важнейший партнёр для Белоруссии.