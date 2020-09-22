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Российским министрам и их семьям запретят иметь финансы за границей 

Lenta.ru и ещё 2 41 минуту назад
Министрам и их семьям запретят иметь финансы за границей
Фото: РИА Новости
Российским министрам и членам их семей запретят иметь какие-либо финансы заграницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта, внесенного в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.
Согласно тексту документа, членам правительства будет запрещено открывать вклады в иностранных банках и хранить там ценности. Запрет также будет распространяться на их супругов и несовершеннолетних детей.
Помимо этого, министрам нельзя будет заниматься предпринимательством или другими оплачиваемыми видами занятий, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Члены правительства также не смогут входить в состав органов управления и попечительских советов некоммерческих организаций.
Ранее Путин внес в Государственную Думу законопроект об изменении процедуры формирования российского правительства, его статуса и деятельности. Согласно тексту документа, президент будет сам назначать главу правительства, а также вице-премьеров и министров после одобрения Госдумой. Также он сможет снимать с должности любого члена правительства, включая премьер-министра, без роспуска всего кабмина.
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Политика , Госдума , Правительство РФ
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