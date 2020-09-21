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Назначены сенаторы от Ростовской и Пензенской областей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Назначены сенаторы от Ростовской и Пензенской областей
Фото: РИА Новости
Работавший в должности полпреда правительства России в Совфеде Андрей Яцкин назначен губернатором Ростовской области Василием Голубевым членом Совета Федерации от регионального правительства.

«Глава региона наделил полномочиями сенатора России — представителя правительства Ростовской области Андрея Яцкина. Представлять донское правительство в Совфеде сенатор будет весь период действия полномочий губернатора Ростовской области. До настоящего времени Андрей Яцкин, начиная с 2004 года, представлял в Совете Федерации правительство страны», — цитирует сообщение регионального правительства ТАСС.

Также в список кандидатур от Голубева вошли представитель региональных властей в Совфеде Владимир Лакунин и председатель Заксобрания Александр Ищенко.
Яцкин родился в 1969 году в Красноярске. В 1990 году закончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, в 1996 году — юридический факультет Военного университета (Москва), в 2000 году — Российскую академию государственной службы при президенте России. С 1996 года работал в аппарате правительства.
Также в понедельник была назначена членом Совфеда от Пензенской области член президиума генсовета «Единой России» и исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.
Такое постановление подписал в понедельник губернатор региона Иван Белозерцев.
Львова-Белова заменит сенатора Алексея Дмитриенко, который был в сенате с сентября 2016 года. Он также входил в комитет Совфеда по экономической полиитке.
Мария Львова-Белова родилась 25 октября 1984 года в Пензе. Она основала несколько некоммерческих проектов по поддержке и личностному развитию людей с инвалидностью. По ним в Пензенской области были созданы несколько центров. В их числе пансион сопровождаемого проживания для молодых людей с тяжелыми формами инвалидности «Дом Вероники» и «Квартал Луи» — социальный центр, где инвалиды проживают коммуной и готовятся к самостоятельной жизни.
На минувшей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.
Также Совфед покинул сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич.
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Комментарии 1
Политика , Другое , Андрей Яцкин , Александр Карелин , Франц Клинцевич , Василий Голубев , Александр Ищенко , Иван Белозерцев , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС , Ростовская Область
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