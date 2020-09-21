МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса 

Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту", — сказал Вершинин.
"В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", — указал дипломат.