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МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса
Фото: РИА Новости
Москва сожалеет, что американцы предпринимают шаги по милитаризации космоса, необходимы меры, запрещающие размещение там оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе онлайн-пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту", — сказал Вершинин.

"В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьезно (на конференции по разоружению) в Женеве", — указал дипломат.

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Политика , Сергей Вершинин , МИД , РИА Новости , Москва , США
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