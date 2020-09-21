МИД прокомментировал шаги США по милитаризации космоса 

"Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса. Мы считаем, что, конечно, нужен такой документ, который давал бы нам международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту", — сказал Вершинин.