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В Госдуме прокомментировали инцидент с представителем Крыма в ООН 

РИА Новости и ещё 20 2 часа назад
В Госдуме оценили инцидент с представителем Крыма в ООН
Фото: РИА Новости
Крым — это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев, комментируя ситуацию вокруг прерванного на форуме ООН выступления представителя Крыма Романа Чегринца.
Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил РИА Новости, что его выступление на Европейском региональном форуме ООН было прервано после слов "российский Крым". По его мнению, скорее всего, решение принято на основании жалобы от украинской стороны.

"Крым вернулся в родную гавань, вы об этом знаете. Крым — это частица России, и когда-нибудь с этим все смирятся. Сегодня, конечно, будут делать все для того, чтобы разыгрывать эту карту и не только прерывать выступления, но и на большее могут пойти", — сказал Тайсаев.

Он добавил, что не знает, был ли Чегринец прерван по требованию украинцев, "может быть, это позиция самих европейцев, но у них позиции совпадают — у нынешних Украины и Евросоюза, совершенно антироссийские позиции".

"На все это нужно реагировать, на мой взгляд, только одним: как можно больше денег вкладывать в Крым, делать из Крыма в хорошем понимании витрину, чтобы весь мир видел, что, вернувшись в родную гавань, Крым расцвел, а какими-то иными путями отвечать на это даже не стоит", — заключил парламентарий.

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Комментарии
Политика , ЕС , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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