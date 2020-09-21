В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ 

Заявления США по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.
"Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: "Зашкаливающая наглость". Пусть таким тоном говорят со своими марионетками", — написал депутат в своем Telegram-канале.