Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ 

РИА Новости 13 минут назад
В Госдуме ответили на ультиматум США по ДСНВ
Фото: РИА Новости
Заявления США по договору СНВ можно определить как "зашкаливающая наглость", в таком тоне Штатам следует говорить со своими "марионетками", считает глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.
Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) продлен не будет. По его словам, США сделали России "хорошее" предложение по продлению ДСНВ, и после возможного переизбрания Дональда Трампа "цена вопроса" повысится.

"Заявления Биллингсли можно определить двумя словами: "Зашкаливающая наглость". Пусть таким тоном говорят со своими марионетками", — написал депутат в своем Telegram-канале.

Видео дня. Седокова стала жертвой близкого человека
Последние новости
Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее Доказательство, что провокацию с Навальным готовили заранее "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили "Я отсюда не выйду": она чувствовала, что умирает, но врачи молча уходили Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Политика , Армия , Маршалл Биллингсли , Вячеслав Никонов , Дональд Трамп , Госдума , Газета "Коммерсантъ" , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
«Дайте его нам на 1 минуту, мы его сами разорвем»
Макрон срочно связался с Путиным
Макрон срочно связался с Путиным
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Стоянов раскрыл размер своей пенсии
Видео
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
00:32
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Происшествия
Киллер сдал криминального авторитета Быкова
00:39
Киллер сдал криминального авторитета Быкова
Происшествия
Опубликовано видео «секретного» каньона в Сочи
00:34
Опубликовано видео «секретного» каньона в Сочи
Общество
Опубликовано видео планового полета Ту-142
00:20
Опубликовано видео планового полета Ту-142
Армия
Учения морпехов Северного флота попали на видео
01:39
Учения морпехов Северного флота попали на видео
Армия
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
01:07
Появилось видео взрыва воздушных шаров в Индии
Происшествия
БТР у дворца Лукашенко попал на видео
02:12
БТР у дворца Лукашенко попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть