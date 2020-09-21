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«Там очень нас ждут»: Жириновский предложил «взять» Украину через Белоруссию 

Украина.ру 1 час назад
Жириновский призвал «взять» Украину через Белоруссию
Фото: ТАСС
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский завил о том, что как только русские войска войдут на Украину — там «вспыхнет восстание». Аналогичным образом политик предложил поступить с Грузией и Белоруссией, об этом он рассказал на днях в эфире стрима СоловьёвLive
По словам Жириновского, возможность «взять» Украину у России была еще шесть лет назад, но «кто-то испугался у нас в Министерстве обороны», но возможность, по мнению политика, еще не утрачена.

«На Украине нас ждут и хотят. Как только наши танки дойдут до Харькова, там вспыхнет восстание. Украина ну рядом с нами, Кубань, Ростовская область все примыкает, а тем более сейчас Белоруссия, можно с севера нанести удар, полностью взять. Чернигов — тишина, Сумы, там очень нас ждут», — сказал Жириновский.

То же самое, по его мнению, можно было сделать и с Грузией. Жириновский уверен, что Россия могла «там поставить войска», чтобы Грузия «никогда больше не мечтала ни о каком НАТО».
На вопрос ведущего не начнется ли в таком случае мировая война, лидер ЛДПР ответил, что не начнется, потому что Запад просто не отреагирует на происходящее, потому что «они страшно боятся».
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Политика , Владимир Жириновский , Министерство обороны , ЛДПР , НАТО , Грузия
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