Жириновский призвал «взять» Украину через Белоруссию

«На Украине нас ждут и хотят. Как только наши танки дойдут до Харькова, там вспыхнет восстание. Украина ну рядом с нами, Кубань, Ростовская область все примыкает, а тем более сейчас Белоруссия, можно с севера нанести удар, полностью взять. Чернигов — тишина, Сумы, там очень нас ждут», — сказал Жириновский.