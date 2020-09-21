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Владимир Солодов вступил в должность губернатора Камчатского края 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Солодов стал губернатором Камчатского края
Фото: РИА Новости
Солодову вручили удостоверение губернатора, он принес присягу на верность жителям и уставу региона.
В понедельник, 21 сентября, избранный губернатор Камчатского края Владимир Солодов вступил в должность главы региона. Церемония инаугурации прошла во Дворце детского творчества в Петропавловске-Камчатском.
В связи с коронавирусной инфекцией, на церемонии инаугурации было ограниченное число гостей. Владимиру Солодову вручили удостоверение губернатора. Он принес присягу на верность жителям и уставу региона.

«Вступая в должность губернатора, я осознаю огромную ответственность перед каждым жителем Камчатского края. Я благодарен за вашу поддержку на выборах, за вашу веру в то, что вместе у нас получится изменить жизнь на Камчатке к лучшему», — сказал Солодов.

На церемонии инаугурации присутствовал вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он заверил главу Камчатского края, что правительство России и администрация президента «будут рядом с вами». Трутнев также поздравил Солодова с вступлением в должность и отметил, что Камчатка — уникальный край, на благо которого придется многое сделать.
Напомним, что в России пошел Единый день голосования, в котором приняли участие 83 региона. Выборы проходили на протяжении трех дней. Выбирали депутатов местных парламентов, мэров и губернаторов. На Камчатке лидером голосования был временно исполняющий обязанности главы края Владимир Солодов.
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Комментарии
Политика , Юрий Трутнев , Владимир Солодов , Администрация Президента РФ , Правительство РФ , Камчатский Край , Петропавловск-Камчатский
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