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Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом 

News.ru и ещё 36 1 час назад
Губернатор Алтайского края заразился коронавирусом
Фото: altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом и перешёл на удалённую работу. Тест главы региона показал положительный результат.
В связи с болезнью губернатор с 22 сентября находится дома и проходит амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба главы региона. Однако при этом он не прекращает работать: руководить Томенко будет в дистанционном режиме.
На ближайшие две недели отменены мероприятия с участием губернатора. Сам Томенко обратился с призывом к жителям края придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, беречь себя и своих близких. В конце июня руководителю краевого правительства уже приходилось самоизолироваться на две недели, когда заболели сразу несколько человек из администрации, которые контактируют с главой региона.
На сегодня в Алтайском крае выявлены 73 заболевших коронавирусом, за всё время с начала пандемии — 13 060 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил, что заразился коронавирусом. Он уточнил, что заболевание у него протекает в лёгкой форме.
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Комментарии
Политика , Виктор Томенко , Валерий Радаев , Алтайский Край
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