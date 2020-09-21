Генконсульство подтвердило гибель россиянки в Турции 

Российское генконсульство в турецкой Анталье подтвердило РИА Новости гибель гражданки России в ДТП в турецком Кемере.

Как ранее сообщила газета Milliyet, 65-летняя российская туристка при выходе из отеля попала под колеса служебного микроавтобуса, который сдавал назад. Водитель тут же позвонил в экстренные службы, но спасти женщину врачам не удалось. По факту ДТП начато расследование. Водитель задержан.

"Генконсульство подтверждает факт гибели российской туристки в Кемере в результате несчастного случая. По факту смерти россиянки проводятся следственные мероприятия, в ходе которых будет установлена степень вины водителя микроавтобуса", — сообщил представитель российской дипмиссии.

Он добавил, что консульство совместно с представителями страховой компании выполнит все необходимые формальности для организации отправки тела на родину.