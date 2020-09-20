Готовят провокации: Россия обратилась к Сирии

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Террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам» (одно из названий запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусры») готовит в Идлибе провокации с отравляющими веществами, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Гринкевич

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — приводит слова Гринкевича ТАСС.

По имеющимся у замруководителя ЦПВС данным, боевики планируют инсценировать атаки в ближайшие дни в населенных пунктах Эриха и Бесамес «для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения».

«По имеющейся информации, в подготовке планируемых мест химпровокаций, в том числе [в подготовке] к проведению постановочных видеосъемок, принимают непосредственное участие активисты псевдоправозащитной организации «Белые каски», — заявил Гринкевич.

Напомним, в прошлую пятницу Минобороны России предупредило о подготовке боевиками провокации в Идлибе с целью последующего обвинения правительственных сил Сирии «в применении химического оружия против мирного населения».

В июле стало известно, что боевики в Сирии подготовили взрывные устройства, начиненные отравляющим веществом.