«Некогда рассусоливать»: Путин раскрыл правду о спасении России 

«Ещё царский офицер, который служил потом в советской армии. Ему же, когда он попал в плен, предложили службу в вермахте, причём как специалисту, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям, мирового уровня. Он предпочёл мученическую смерть измене родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замёрз. Герой. Вот, военный строитель», — заключил Путин.