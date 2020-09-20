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«Некогда рассусоливать»: Путин раскрыл правду о спасении России 

Майк Габриелян 17 минут назад
«Некогда рассусоливать»: Путин раскрыл правду о спасении России
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин рассказал, как военные спасли страну от коронавируса, в короткие сроки создав новые медицинские центры.
В эфире телеканала «Россия 1» президенту задали вопрос, как Минобороны удалось в короткие сроки построить медцентры, если подготовка строительной документации может занимать 16 месяцев.

«Они же военные, им некогда рассусоливать насчёт этих документов. Но делают они всё качественно. И экспертизы проходят, как положено», — ответил Путин.

Глава государства рассказал, что объекты возводили за кратчайшие сроки. Максимум за 2,5 месяца. Путин подчеркнул, что это «фирменный стиль» военных строителей. Он сказал, что эти подразделения несколько столетий достойно выполняют задачи в армии страны и напомнил о генерале Карбышеве, передает РИА Новости.

«Ещё царский офицер, который служил потом в советской армии. Ему же, когда он попал в плен, предложили службу в вермахте, причём как специалисту, потому что он был крупный специалист по фортификационным сооружениям, мирового уровня. Он предпочёл мученическую смерть измене родине. Как известно, его заживо на морозе заливали водой, он просто замёрз. Герой. Вот, военный строитель», — заключил Путин.

Ранее «Рамблер» сообщал, как военные строители приступили к возведению стен новых медцентров в Дагестане.
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Политика , Владимир Путин , Министерство обороны , РИА Новости
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