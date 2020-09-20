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Тихановская назвала Путина мудрым руководителем 

Lenta.ru 39 минут назад
Тихановская оценила Путина как руководителя
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала российского лидера Владимира Путина мудрым руководителем. Об этом она заявила в интервью РБК.
Тихановская отметила, что несколько месяцев назад действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что оппозицией руководит Кремль. Теперь же он заявляет, что противники его власти получают деньги из США и управляются Польшей, Литвой и Украиной.

«Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу», — сказала Тихановская.

Она также полагает, что Путин не учел мнение большинства белорусов, хотя должен понимать, что Лукашенко «уже не владеет ситуацией».
Тихановская открестилась от поста главы Белоруссии
«Ну не воспринимаем мы этого человека вообще как лидера», — пояснила оппозиционерка.
По ее словам, Лукашенко лишился «даже малейшего уважения», особенно своими действиями после президентских выборов.

«И господин Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко», — добавила Тихановская.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Тихановская сказала, что кредит должен будет отдавать Лукашенко, а не белорусский народ. Она заявила о финансировании Россией разгонов протестующих.
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Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Литва , Польша , США
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