Тихановская оценила Путина как руководителя

Литвой и Украиной. Тихановская отметила, что несколько месяцев назад действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что оппозицией руководит Кремль. Теперь же он заявляет, что противники его власти получают деньги из США и управляются Польшей

«Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу», — сказала Тихановская.

Она также полагает, что Путин не учел мнение большинства белорусов, хотя должен понимать, что Лукашенко «уже не владеет ситуацией».

«Ну не воспринимаем мы этого человека вообще как лидера», — пояснила оппозиционерка.

По ее словам, Лукашенко лишился «даже малейшего уважения», особенно своими действиями после президентских выборов.

«И господин Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко», — добавила Тихановская.

14 сентября Путин на встрече с Лукашенко сообщил, что Москва предоставит Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, который пойдет на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Тихановская сказала, что кредит должен будет отдавать Лукашенко, а не белорусский народ. Она заявила о финансировании Россией разгонов протестующих.