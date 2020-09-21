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Мария Бутина анонсировала выход своей книги 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Мария Бутина анонсировала выход своей книги
Фото: РИА Новости
Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина сообщила о возможности предзаказа своей книги.
Об этом она заявила во время форума современной журналистики "Вся Россия-2020" в Сочи, сообщает корреспондент ТАСС.

"У меня сегодня вышел предзаказ моей книги, вы уже можете заказать мою книгу. Она получилась достаточно объемной", — сказала Бутина в ходе круглого стола форума.

В своем Telegram-канале Бутина сообщала, что книга, посвященная ее истории ареста, называется "Тюремный дневник".

"Книга выйдет в ноябре, но уже сейчас можно оформить заказ и узнать всю историю целиком", — говорится в сообщении.

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Политика , Мария Бутина , ИТАР-ТАСС , Сочи
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