Эксперт объяснил, почему в деле Навального нет «Новичка» 

Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду. Он утверждает, что одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд нашли на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» находился на одежде.
В свою очередь, бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что Навального отравили не "Новичком".
«Даже если бы он там был, он должен уже разложиться. Все-таки прошел уже месяц. Ну какие-то остаточные явления, наверное, могут быть, своеобразные «продукты полураспада», — сказал он.
Эксперт отметил, что если бы на одежде Навального были бы такие сильные отравляющие вещества, то пострадавших уже было бы много. Он привел в пример отравление банкира Ивана Кивелиди в 1995 году.
«Погибла и секретарша, и паталогоанатом, который вскрытие делал, пострадали сотрудники, которые обыск проводили. Так что это (в случае с Навальным. — Прим. НСН) явно не «Новичок», а спецсредство, которое быстро выводится из организма. Есть подозрение, что западного производства», — заявил Никулин.
Специалист также провел параллель с отравлением год назад другого оппозиционера — Никиты Исаева. По его словам, тогда Западу было не нужно раздувать эту историю.
«Вообще я заметил, что у нас травят исключительно лиц либеральной ориентации. Только их и травят, но очень редко удается отравить до конца», — сказал он.
Никулин считает, что если бы «Новичок» использовали, то для его переноски потребовался бы герметичный контейнер, а также противогаз и перчатки.