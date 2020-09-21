Эксперт объяснил, почему в деле Навального нет «Новичка» 

«Погибла и секретарша, и паталогоанатом, который вскрытие делал, пострадали сотрудники, которые обыск проводили. Так что это (в случае с Навальным. — Прим. НСН) явно не «Новичок», а спецсредство, которое быстро выводится из организма. Есть подозрение, что западного производства», — заявил Никулин.