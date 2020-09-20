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Жириновский в программе Соловьёва заявил, что Навального нужно арестовать 

News.ru 35 минут назад
Жириновский сделал жесткое заявление о Навальном
Фото: vk.com/zhirinovskyv
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Соловьёв-Live» на YouTube заявил, что политического блогера Алексея Навального и всю его команду необходимо арестовать, чтобы провести расследование.

Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия, — привели слова Владимира Жириновского на портале URA.RU.

Он добавил, что инцидент с Алексеем Навальным создан, чтобы сделать из России «страну-изгоя», а затем возбудить международное уголовное дело в Гааге.
Как писал NEWS.ru ранее, журналист Владимир Познер заявил, что Западу глубоко наплевать на Алексея Навального. По словам журналиста, всё происходящее — не более чем «грязные политические игры» европейских стран, а через пару месяцев об оппозиционере забудут.
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Комментарии 28
Политика , Алексей Навальный , Владимир Жириновский , Владимир Познер , ЛДПР , РИА Ura.ru , Москва
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