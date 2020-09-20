Жириновский сделал жесткое заявление о Навальном

Как он не боится вернуться в Москву. Ведь при Брежневе его с трапа сразу в психушку увезли. Кто нам мешает возбудить уголовное дело? Нужно арестовать его и всю его команду для того, чтобы проводить расследование. Если на Западе подтвердили, что это «Новичок», то он является распространителем химического оружия, — привели слова Владимира Жириновского на портале URA.RU.