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Депутат ЕП заявил, что резолюция по делу Навального не совпадает с позицией Финляндии 

ТАСС 18 минут назад
Резолюция по Навальному не совпала с позицией Финляндии
Фото: Eero Heinäluoma / Facebook
Резолюция Европарламента (ЕП) по делу Алексея Навального, принятая в четверг, содержала требования, которые не соответствуют позиции Финляндии. Такое мнение высказал в субботу газете Ilta-Sanomat депутат ЕП от Финляндии Ээро Хейнялуома, представляющий правящую финскую Социал-демократическую партию.
Он и еще двое финских евродепутатов при голосовании по резолюции воздержались. Всего в ЕП 14 представителей Финляндии.

"Там много требований, которые Финляндия не поддерживает и не поддерживаю я сам. Есть требование о полной изоляции России, линия Финляндии явно противоположная. Согласно финской позиции, нужно поддерживать прагматичное общение, высказывать свое мнение и вместе искать решения в рамках международного взаимодействия. Линия Финляндии — это линия конструктивного общения", — сказал Хейнялуома изданию.

Он пояснил, что не проголосовал против, а воздержался потому, что считает правильным требование о проведении расследования произошедшего с Навальным. По его словам, обсуждать санкции нужно уже после проведения независимого расследования и в зависимости от реакции России.
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Рекомендательные документы Европарламента

ЕП принял в четверг резолюцию об отношениях с Россией в связи с инцидентом с Навальным. В документе институтам Евросоюза предлагается принять "стратегию демократизации" России и требовать от Москвы отмены поправок в Конституцию РФ. Все это, по мнению евродепутатов, должно стать частью ответа на инцидент с Навальным, который они предлагают расследовать на международном уровне с подключением всех возможных организаций, где западные страны имеют влияние.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал резолюцию ЕП "прямым и грубым вмешательством во внутренние дела" России.
ЕП принял также резолюцию по отношениям с Белоруссией. Он отказался признавать Александра Лукашенко президентом по истечении его текущего срока полномочий и потребовал жестких (в том числе финансовых) санкций против Минска, а также в отношении граждан РФ, "поддерживавших Лукашенко". В той же резолюции Европарламент объявил, что считает Координационный совет оппозиции Белоруссии "временным представителем народа, требующего демократических перемен", и призвал институты ЕС оказывать ему содействие.
В МИД Белоруссии заявили, что резолюция, принятая в четверг ЕП в отношении республики, носит агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного или взвешенного тезиса.
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не обязательны для выполнения даже институтами ЕС.
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Комментарии 18
Политика , Алексей Навальный , Леонид Слуцкий , Александр Лукашенко , МИД , ЕС , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , Финляндия
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