Газовая конкуренция в Европе становится взрывоопасной

На днях немецкая газета Die Zeit сообщила о том, что Германия пытается откупиться от санкций США по «Северному потоку — 2». Нет, заголовок, конечно, был другим, но суть сообщения передана верно. Со ссылкой на свои источники германская газета в доверительных подробностях описала переговоры между министрами финансов Германии и США, якобы имевших место в августе этого года.

Суть переговоров сводилась к предложению Берлина инвестировать 1 млрд евро в развертывание инфраструктуры по приемке американского СПГ на своей территории. Взамен Вашингтон должен отказаться от санкций, препятствующих достройке «Северного потока — 2» — как новых, так и тех, что уже заложены в проекте оборонного бюджета США на будущий год.

Информация Die Zeit говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что Германия очень заинтересована в российском маршруте доставки газа. Во-вторых — что она готова платить за снижение рисков. К слову, новости о том, что Навальный вышел из комы и уже хочет вернуться в Россию, пришлись как нельзя кстати. Германский бизнес, заинтересованный в поставках российского газа и имеющий большое влияние на правительство, хочет забыть историю с Навальным, как страшный сон, и попросту откупиться. И переговоры на уровне министров финансов говорят о том, что Вашингтон и Берлин уже торгуются.

Речь идет о двух строящихся терминала в городах Вильгельмсхафен и Брунсбюттель. К слову, Германия, будучи одним из крупнейших потребителей газа на континенте, строить СПГ-терминалы до сих пор не спешила: в отличие от итальянцев, французов и испанцев у практичных немцев проект с сомнительной окупаемостью вызывал здоровый скепсис. Логистическое плечо для газа из Северной Африки и Ближнего Востока у Германии было даже большим, чем для южных соседей, не говоря уже о переходе американского СПГ через Атлантику.

Сам факт ведения переговоров о госсубсидиях для СПГ-проекта свидетельствует о том, что конкурентоспособность транспортировки сжиженного газа на большие расстояния под вопросом. Ситуация и вовсе выглядит парадоксальной: чтобы иметь возможность беспрепятственно получать газ через «Северный поток — 2», Германия вынуждена инвестировать в более дорогой альтернативный маршрут доставки газа.

Тут, кстати, показателен случай с Украиной. В мае 2020 года украинское правительство согласовало меморандум с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о закупке 5,5 млрд кубометров газа ежегодно. Документ называли не иначе, как прорывом в деле обеспечения энергонезависимости Украины. Никакого труда нагнуть лишенную экономического суверенитета Украину для Вашингтона не составляло. Но возникла другая проблема: поставки американского СПГ в новую колонию должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой.

На постройку СПГ-терминалов на черноморском побережье — в Одессе или Очакове — у Киева прогнозированно не было денег: страна жива кредитами, и с трудом справляется с существующей долговой нагрузкой. От другого варианта доставки газа — через польский порт Свиноуйсцье отказалась уже Варшава, ведь для этого нужно было поучаствовать в строительстве соединительных газопроводов с Украиной. Но к чему эти траты, если Польша может зарабатывать на поставках американского газа в ту же Германию, не вкладываясь в инфраструктуру страны победившего Бандеры.

В общем, уже в сентябре оказалось, что «сделки века» по регулярному импорту американского СПГ на Украину не случится. Да и после прекращения действия транзитных контрактов между «Нафтогазом» «Газпромом» Киев перешел на так называемый «виртуальный реверс», позволяющий уже без лишних затрат отбирать «агрессорский» газ прямиком из трубы, экономя на затратах по его физической перегонке через Словакию и Польшу.

Германия же, в отличие от Украины, страна куда более зажиточная, и миллиард-другой на убыточные СПГ-проекты выделить в состоянии. А то, что с экономическим суверенитетом там такая же беда, как и на Украине — так это уже, кажется, и не секрет вовсе.

Если газета Di Zeit не выдумала всю эту историю, то значит это следующее. Американскому СПГ в Евросоюзе быть, причем цена этого проекта вторична по отношению к политической целесообразности. Дороговизна проекта будет перекрываться субсидиями, выделяемыми не поставщиком, но покупателем дорогого газа. В этом смысле американский «богоспасаемый» газ сродни «зеленой» энергетике: очень дорого, неудобно для конечных потребителей и энергосистемы, но в виду сильных экологических веяний и очарования Греты Тунберг — совершенно необходимо. Германия, как и другие экономики ЕС, будет спонсировать американские сланцевые проекты просто потому, что так надо.

Для Газпрома и России в целом — это новая реальность. Излюбленная мантра об экономической целесообразности больше не работает. Экономика в чистом виде — больше не решающий аргумент при принятии решений. В этом смысле инновационные изыскания того же Газпрома, которые призваны определить техническую возможность загрузки «Северных потоков» уже не газом, а газово-водородной смесью — вещь правильная и необходимая. Если клиента нельзя переубедить, нужно работать с его фобиями и наваждениями. Уже через десяток лет газовая конкуренция России и США на европейском континенте превратится в водородную и станет куда более взрывоопасной во всех смыслах.