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В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за второй волны коронавируса 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией
Фото: Reuters
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за второй волны коронавируса. Сегодня премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в Соединённом королевстве стало расти число заражений.
Первый зампред комитета по охране здоровья ГД Федот Тумусов заявил радиостанции «Говорит Москва», что России следует отгородиться от Британии.

«Мы должны исходить из собственных интересов, а не подражать англосаксам. У них есть по пути вторая волна. И естественно, закрыться от них — я считаю, это абсолютно разумный ход, раз у них вторая волна. Это должны специалисты сказать, когда надо закрываться — сегодня, завтра. Но я в принципе имею в виду, что если у них там эпидемия нарастает, то мы должны от них отгородиться».

1 августа Россия возобновила регулярные международные рейсы в оба конца с Великобританией. Прибывающие в страну россияне должны провести 14 дней в самоизоляции. Всего в Великобритании зафиксировано почти 386 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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Комментарии 3
Политика , Борис Джонсон , Федот Тумусов , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Великобритания
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