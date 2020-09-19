В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией

«Мы должны исходить из собственных интересов, а не подражать англосаксам. У них есть по пути вторая волна. И естественно, закрыться от них — я считаю, это абсолютно разумный ход, раз у них вторая волна. Это должны специалисты сказать, когда надо закрываться — сегодня, завтра. Но я в принципе имею в виду, что если у них там эпидемия нарастает, то мы должны от них отгородиться».