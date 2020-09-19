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Познер рассказал, за что Запад «наказывает» Путина 

Майк Габриелян 26 минут назад
«Запад во главе с США „наказывает“ Путина»
Фото: Reuters
Журналист Владимир Познер заявил, что Россия подвергается постоянным санкциям, потому что не хочет «плясать под американскую дудку».
Пользователь Сети спросил у Познера, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях из-за Алексея Навального.

«Все это отравление Навального — чем дальше, тем мутнее, уже непонятно, то ли он был отравлен, то ли только бутылки из его номера, которые каким-то чудесным образом оказались в Германии. Посмотреть на его фото после комы… Разве так выглядят люди, которые пробыли в коме неделю?.. Может быть, России стоит как-то более уверенно отстаивать свои интересы и свою правоту? Конечно, не «стучать ботинком», но не только лишь выражать свою озабоченность или слать «ноты протеста», — написал Аркадий Н.

Познер ответил, что санкции вводятся с момента, когда Путин заявил, что Россия не принимает политику однополярного мира, у страны есть свои интересы, и она не намерена плясать под американскую дудку.

«Это было сказано в Мюнхене в 2007 году. С тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России. Для этого годятся любые поводы», — сказал журналист.

Он отметил, что не является ни сторонником Путина, ни оппозиционером и стремится к объективной оценке.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по словам президента Путина, Россия сумела компенсировать все потери от санкций.
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Политика , Алексей Навальный , Владимир Познер , ЕС , Европарламент
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