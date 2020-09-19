Анонсирована большая встреча Путина с сенаторами

По его словам, встреча пройдет в Кремле в среду, 23 сентября. «Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства», — отметил Тимченко.

Что именно будет обсуждаться в ходе мероприятия, пока точно неизвестно, однако, могут быть затронуты такие темы, как внесенные в Конституцию изменения и наделение верхней палаты парламента новыми полномочиями, считает глава комитета.

Он также напомнил, что в этот же день откроется осенняя сессия Совфеда. Как ожидается, первое пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов утра.