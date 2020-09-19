Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Анонсирована большая встреча Путина с российскими сенаторами 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Анонсирована большая встреча Путина с сенаторами
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин проведет большую встречу с полным составом Совета Федерации. Мероприятие анонсировал глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко, передает РИА Новости.
По его словам, встреча пройдет в Кремле в среду, 23 сентября. «Я в Совете Федерации шесть лет, за все это время не припомню такой формат встречи сенаторов с главой государства», — отметил Тимченко.
Что именно будет обсуждаться в ходе мероприятия, пока точно неизвестно, однако, могут быть затронуты такие темы, как внесенные в Конституцию изменения и наделение верхней палаты парламента новыми полномочиями, считает глава комитета.
Он также напомнил, что в этот же день откроется осенняя сессия Совфеда. Как ожидается, первое пленарное заседание может пройти с 9 до 11 часов утра.
В начале августа стало известно, что министерство финансов России предложило в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совфеда на 1,9 миллиарда рублей. При этом в верхней палате парламента в ответ заявили, что не располагают лишними средствами.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Последние новости
Евросоюз отвел Лукашенко срок Евросоюз отвел Лукашенко срок Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 тысяч Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 6 тысяч В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2» В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока-2»
Комментарии 3
Политика , Вячеслав Тимченко , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Минфин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Солдаты застрелили сослуживца на Урале
Солдаты застрелили сослуживца на Урале
Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием
Крушение Ту-154: Польша выступила с требованием
Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию
Запад после Белоруссии готовит вторжение в Россию
Яковлева рассказала о пластике у косметолога Гурченко
Яковлева рассказала о пластике у косметолога Гурченко
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение