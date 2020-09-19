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Познер назвал единственную причину, почему Запад вводит санкции против России 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Запад во главе с США „наказывает“ Путина»
Фото: ТАСС
Телеведущий, журналист Владимир Познер сказал, почему страны Запада вводят санкции против России, для которых «годятся любые поводы».
Познеру на его сайте задали вопрос о том, что он думает о принятой Европарламентом резолюции о санкциях из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

«Могу сказать только следующее: с того самого времени, как российское руководство в лице Владимира Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку — а это было сказано в Мюнхене в 2007 году — с тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — ответил журналист, отметив, что «для этого годятся любые поводы».

Напомним, Европарламент принял резолюцию в связи с ситуацией вокруг Навального, в которой предложил институтам ЕС принять «стратегию демократизации» России и требовать отмены поправок к российской Конституции.
Отметим, что ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», главный токсиколог Омской области Александр Сабаев и омские медики, лечившие блогера, не согласились с заявлениями о том, что блогера якобы отравили «веществом из группы „Новичок“.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , Владимир Познер , Леонид Ринк , Владимир Путин , Александр Сабаев , ЕС , Европарламент
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