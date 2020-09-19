«Запад во главе с США „наказывает“ Путина»

«Могу сказать только следующее: с того самого времени, как российское руководство в лице Владимира Путина заявило о том, что оно не принимает политику однополярного мира, что у России есть свои национальные и геополитические интересы, что Россия не будет, условно говоря, плясать под американскую дудку — а это было сказано в Мюнхене в 2007 году — с тех самых пор Запад во главе с США, но и с активной поддержкой ЕС, «наказывает» Путина и, соответственно, вводит санкции против России», — ответил журналист, отметив, что «для этого годятся любые поводы».