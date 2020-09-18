Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Жириновский предложил кремировать Ленина 

Общественная служба новостей и ещё 3 28 минут назад
Жириновский предложил альтернативу продажи Ленина
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложить кремировать тело Владимира Ленина. По его словам, колбу с прахом нужно захоронить в могиле матери или отца, сказал политик в эфире радиостанции «Вести ФМ».
Жириновский также напомнил, что американский художник Дэвид Датуна предложил выкупить тело Ленина. Лидер ЛДПР отметил, что он бы «и мавзолей по частям перевез в Вашингтон».
В США собрали более 50 млн долларов на выкуп тела Ленина
По версии Жириновского, сумма, которую художник готов заплатить за тело вождя мирового пролетариата, «очень хорошая». Он подчеркнул: «нам этот труп не нужен».
Лидер ЛДПР сказал, что если продавать тело Ленина все же не хотят, то нужно кремировать его. Урну с прахом он предложил захоронить либо в Ульяновске, либо в Санкт-Петербурге.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американский художник собрал более 50 млн долларов на покупку тела Ленина. Датуна отметил, что его предложение нашло отклик у многих людей, за сутки к нему обратились десятки человек, которые готовы инвестировать в данный проект.
Общественная служба новостей: последние новости
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора Франц Клинцевич ушел с поста сенатора Посла Эстонии вызвали в МИД РФ из-за бегства россиянина Посла Эстонии вызвали в МИД РФ из-за бегства россиянина Лавров заявил, что Тихановская «говорит не своим голосом» Лавров заявил, что Тихановская «говорит не своим голосом»
Комментарии 25
Политика , Дэвид Датуна , Владимир Жириновский , ЛДПР , Вести ФМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов
Загадочный мор перелетных птиц: миллионы трупов
Подруга Заворотнюк проговорилась о состоянии актрисы
Подруга Заворотнюк проговорилась о состоянии актрисы
Россия испытала реактивную «Дань»
Россия испытала реактивную «Дань»
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение