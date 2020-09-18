Жириновский предложил альтернативу продажи Ленина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложить кремировать тело Владимира Ленина. По его словам, колбу с прахом нужно захоронить в могиле матери или отца, сказал политик в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Жириновский также напомнил, что американский художник Дэвид Датуна предложил выкупить тело Ленина. Лидер ЛДПР отметил, что он бы «и мавзолей по частям перевез в Вашингтон».

По версии Жириновского, сумма, которую художник готов заплатить за тело вождя мирового пролетариата, «очень хорошая». Он подчеркнул: «нам этот труп не нужен».

Лидер ЛДПР сказал, что если продавать тело Ленина все же не хотят, то нужно кремировать его. Урну с прахом он предложил захоронить либо в Ульяновске, либо в Санкт-Петербурге.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американский художник собрал более 50 млн долларов на покупку тела Ленина. Датуна отметил, что его предложение нашло отклик у многих людей, за сутки к нему обратились десятки человек, которые готовы инвестировать в данный проект.