Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Клинцевич покинул Совет Федерации 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Клинцевич покинул Совет Федерации
Фото: ТАСС
Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич покинул свой пост, его сменила Нина Куликовских, соответствующий указ подписал губернатор региона Алексей Островский.

«Назначение осуществляется в соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Совета Федерации (от администрации Смоленской области — Франц Клинцевич) прекращаются со дня вступления в силу данного указа», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Указ подписан 18 сентября, он вступает в силу со дня подписания.
Куликовских избрана депутатом областного парламента от «Единой России». Она руководила комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами заксобрания.
Ранее в четверг сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.
Видео дня. Святой источник, где мыли ноги кавказцы, демонтировали
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Германия отказалась отвечать на вопросы ГП по Навальному под надуманными предлогами Германия отказалась отвечать на вопросы ГП по Навальному под надуманными предлогами Жириновский предложил продать за миллиард тело Ленина вместе с мавзолеем Жириновский предложил продать за миллиард тело Ленина вместе с мавзолеем Посол Эстонии вызван в МИД Посол Эстонии вызван в МИД
Комментарии
Политика , Другое , Александр Карелин , Франц Клинцевич , Алексей Островский , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Смоленская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме
СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной
СМИ: Россия может потребовать пересмотра границ с Украиной
Тихановская дерзко обратилась к Путину
Тихановская дерзко обратилась к Путину
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение