Клинцевич покинул Совет Федерации 

«Назначение осуществляется в соответствии со статьей 95 Конституции Российской Федерации, статьей 4 Федерального закона от 03.12.2012 №229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». По статье 7 этого же закона полномочия действующего члена Совета Федерации (от администрации Смоленской области — Франц Клинцевич) прекращаются со дня вступления в силу данного указа», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.