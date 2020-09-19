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СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии 

РИА Новости и ещё 22 28 минут назад
Предложения России по Белоруссии отклонили в ООН
Фото: ТАСС
Совет ООН по правам человека принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией.
Документ, в частности, призывает президента Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией. Так, белорусские власти должны "создать условия для проведения независимых, транспарентных и беспристрастных расследований всех утверждений о нарушениях прав человека в контексте выборов, включая утверждения о пытках и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении и наказании задержанных и протестующих, насильственных исчезновениях, и гарантировать доступ к правосудию и возмещение ущерба для жертв, а также полную ответственность виновных".
Проект резолюции представила Германия от имени стран Евросоюза. Его поддержали 23 страны — члена СПЧ, против проголосовали две, воздержались 22.
Россия предложила 17 поправок. Ряд стран поддержали их, но ни одна не была принята.
Резолюции СПЧ ООН носят рекомендательный характер.
Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Его соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признает.
Сначала против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По данным МВД, за первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек, сотни пострадали, в том числе — как минимум 130 правоохранителей. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Комментарии 9
Политика , В мире , СНГ , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , ЕС
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