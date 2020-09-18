Путин запишет обращение для Генассамблеи ООН 

Президент России Владимир Путин в пятницу запишет обращение для Генассамблеи ООН, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин не поедет в Нью-Йорк, как и многие другие лидеры.
"Сегодня как раз состоится запись выступления Путина на Генассамблее… вы знаете, что президент всегда сам работает над текстами своих выступлений, дорабатывает и вносит в последний момент необходимые с его точки зрения коррективы… и сегодня после финализации президентом текста обращение будет записано", — сказал он.