Путин запишет обращение для Генассамблеи ООН 

"Сегодня как раз состоится запись выступления Путина на Генассамблее… вы знаете, что президент всегда сам работает над текстами своих выступлений, дорабатывает и вносит в последний момент необходимые с его точки зрения коррективы… и сегодня после финализации президентом текста обращение будет записано", — сказал он.