Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии требует немедленного международного вмешательства, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская в видеообращении на срочных дебатах в Совете

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по правам человека, посвященных положению в республике.

Тихановская также призвала разрешить въезд в Белоруссию и свободное передвижение спецдокладчику ООН по вопросу о правах человека.

"Мы требуем позволить международной миссии по наблюдению задокументировать злодеяния режима. Наконец, мы требуем свободных и справедливых выборов, чтобы граждане Белоруссии могли свободно выбирать свое правительство в соответствии с законами нашей страны", — сказала Тихановская.

Она также заявила, что готова вести диалог с белорусскими властями и искать мирное решение кризиса.

"Наши требования просты и полностью соответствуют всем основным международным нормам. Мы требуем немедленно прекратить насилие над мирными гражданами. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных", — сказала Тихановская.

Дебаты по Белоруссии проходят в Женеве на полях 45-й сессии Совета ООН по правам человека. Начать их потребовала 11 сентября Германия, выступавшая от имени Евросоюза

Представители России, Белоруссии, Венесуэлы и КНР выступили за прекращение этого мероприятия, указав на нарушения правил.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии девятого августа состоялись выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента.

Оппозиция эти итоги не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская решила покинуть страну и уехала в Литву.

После объявления итогов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые первоначально жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных результатами голосования использовали спецсредства. Затем сотрудники правоохранительных органов перестали разгонять митинги и применять силовые методы.