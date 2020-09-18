Мы будем работать с любым правительством, которое будет избрано в любой стране, это относится и к Соединённым Штатам. Но разговаривать с США по всем вопросам, которые их интересуют, мы будем исключительно на основе равноправия, взаимной выгоды, поиска баланса интересов. Разговаривать с нами ультиматумами — это бессмысленно, бесполезно, — сообщил РИА Новости Лавров.