Лавров раскрыл предложение США по Крыму 

«Джон Керри мне сказал: «Сергей, мы все понимаем, что Крым ваш, мы понимаем, что народ Крыма хотел вернуться к вам, но вы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий», — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».