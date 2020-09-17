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Лавров раскрыл предложение США по Крыму 

Вероника Полынина 18 минут назад
Лавров раскрыл предложение США по Крыму
Фото: ТАСС
Глава МИД Сергей Лавров рассказал в интервью Тине Канделаки о встрече с бывшим госсекретарем США Джоном Керри после крымского референдума в 2014 году.
По словам Лаврова, на совещании в Женеве присутствовали также представитель Евросоюза Катя Эштон и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.

«Джон Керри мне сказал: «Сергей, мы все понимаем, что Крым ваш, мы понимаем, что народ Крыма хотел вернуться к вам, но вы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий», — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Керри предложил ему обратиться с просьбой к Владимиру Путину провести еще один референдум и заранее его анонсировать, а также пригласить международных наблюдателей.
При этом Джон Керри отметил, что результаты референдума останутся неизменными, однако «приличия» будут соблюдены.

«Я ему сказал: «Джон, если вы понимаете, что это было проявлением воли народа, ну зачем же устраивать такие спектакли?» — рассказал Лавров.

Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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Политика , Тина Канделаки , Джон Керри , Сергей Лавров , Андрей Дещица , Владимир Путин , МИД , ЕС , Комсомольская правда , Республика Крым , США
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