Лавров раскрыл предложение США по Крыму 

Глава МИД Сергей Лавров рассказал в интервью Тине Канделаки о встрече с бывшим госсекретарем США Джоном Керри после крымского референдума в 2014 году.
По словам Лаврова, на совещании в Женеве присутствовали также представитель Евросоюза Катя Эштон и исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дещица.
«Джон Керри мне сказал: «Сергей, мы все понимаем, что Крым ваш, мы понимаем, что народ Крыма хотел вернуться к вам, но вы так быстро провели референдум, что он не вписывается в стандарты такого рода мероприятий», — цитирует Лаврова «Комсомольская правда».
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Керри предложил ему обратиться с просьбой к Владимиру Путину провести еще один референдум и заранее его анонсировать, а также пригласить международных наблюдателей.
При этом Джон Керри отметил, что результаты референдума останутся неизменными, однако «приличия» будут соблюдены.
«Я ему сказал: «Джон, если вы понимаете, что это было проявлением воли народа, ну зачем же устраивать такие спектакли?» — рассказал Лавров.
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.