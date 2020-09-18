Сергей Лавров. Светлана Тихановская , выступавшая в качестве кандидата в президенты Белоруссии на последних выборах главы государства, «говорит не своим голосом». Такое заявление сделал министр иностранных дел России

«То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно», — указал он.

Глава МИД обратил внимание на то, что Тихановская в настоящее время находится в Литве, которая не признала легитимность президентства Александра Лукашенко и «в первых рядах», вместе с Польшей, требует смены лидера страны.

Лавров указал, что многие заявления политика вызывают вопросы.

«На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона», — рассказал он в интервью телеканалу RTVI.

Министр обозначил, что подобные призывы, по сути, являются попыткой убедить правоохранителей изменить своей присяге и, смотря шире, Родине.

Лавров добавил, что те силы, которые сопровождают деятельность Тихановской и подсказывают ей, что говорить и как поступать, должны «осознавать свою ответственность».