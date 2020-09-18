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«Говорит не своим голосом»: Лавров прокомментировал заявления Тихановской 

ТК «Звезда» и ещё 4 31 минуту назад
Глава российского МИД заметил, что политику, вероятно, подсказывают, как вести деятельность в Белоруссии.
Светлана Тихановская, выступавшая в качестве кандидата в президенты Белоруссии на последних выборах главы государства, «говорит не своим голосом». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что она говорит не своим голосом, для меня очевидно», — указал он.

Глава МИД обратил внимание на то, что Тихановская в настоящее время находится в Литве, которая не признала легитимность президентства Александра Лукашенко и «в первых рядах», вместе с Польшей, требует смены лидера страны.
Лавров указал, что многие заявления политика вызывают вопросы.

«На днях она заявила о том, что призывает силовиков перейти на сторону закона», — рассказал он в интервью телеканалу RTVI.

Министр обозначил, что подобные призывы, по сути, являются попыткой убедить правоохранителей изменить своей присяге и, смотря шире, Родине.
Лавров добавил, что те силы, которые сопровождают деятельность Тихановской и подсказывают ей, что говорить и как поступать, должны «осознавать свою ответственность».
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Политика , Видео , Светлана Тихановская , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД
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