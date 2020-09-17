Лавров дал прогноз по ситуации в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии в скором времени нормализуется, несмотря на попытки оппозиции оспорить итоги президентских выборов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров

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«Вы знаете, что состоялись президентские выборы в Белоруссии. Сейчас там ситуация напряжена из-за того, что оппозиция, активно поддерживаемая некоторыми нашими западными коллегами, пытается оспорить результаты выборов. Но я убежден, что вскоре ситуация нормализуется, а работа по продвижению интеграционных процессов возобновится», – сказал Лавров в интервью RTVI, передает ТАСС.

Лавров добавил, что белорусской оппозиции стоит понять, что ими манипулируют и натравливают на Россию

«Хотелось бы, чтобы те, кто абсолютно оголтело натравливает белорусских оппозиционеров на Российскую Федерацию, осознали свою долю ответственности, а сами оппозиционеры – [экс-кандидат в президенты Светлана] Тихановская и другие – все-таки нашли в себе силы противостоять такому грубому и откровенному манипулированию», – заявил министр.

По его мнению, работа над конституционной реформой в Белоруссии должна включать в себя все слои общества, и должна быть понятной жителям страны.

«На мой взгляд, он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] предложил очень перспективную идею – конституционную реформу. Он об этом говорил еще до выборов, а после неоднократно подтверждал. И президент Российской Федерации Владимир Путин поддерживает такой его настрой. Как сказал белорусский лидер, после конституционной реформы он будет готов объявить досрочные парламентские и президентские выборы», – указал глава МИД.

Также Лавров затронул тему Союзного государства России и Белоруссии.

«Все, что записано в Союзном договоре, сейчас подвергается анализу. Обе стороны приходят к обоюдному мнению: сохраняет актуальность то или иное положение Союзного договора или нужны какие-то дополнительные корректировки. Там 31 дорожная карта, каждая из них посвящена конкретному разделу Союзного договора. Так что настрой на продолжение реформы есть», – сказал министр.

По его словам, эту позицию подтвердили президенты стран в ходе недавней телефонной беседы, а также в ходе встречи в Сочи.

Напомним, по данным ЦИК Белоруссии, на президентских выборах 9 августа действующий глава республики Александр Лукашенко получил 80,08% голосов избирателей, Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама экс-кандидат назвала себя победителем на выборах. Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции, о создании которого сообщила Тихановская, является попыткой захвата власти в республике.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.