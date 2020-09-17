Лавров высказался о новых выборах в США

Москва осознает, что ни при демократах, ни при республиканцах отношения с Вашингтонам вряд ли изменятся радикально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Лавров отказался комментировать выборы в США, заявив, что слова "будут снова истолкованы как попытка вмешательства во внутренние дела". Он добавил, что Россия будет уважать любой результат волеизъявления американского народа.
"Понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет, как это громогласно заявляют представители обеих партий", — заключил министр.
Тем не менее, он выразил надежду, что новый президент будет сотрудничать с Россией для решения глобальных проблем.
Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Действующему президенту Дональду Трампу будет противостоять кандидат от Демократической партии Джо Байден.