Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме 

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Проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных Госдумы, сообщает РИА Новости.

Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича

15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в документе.

Документ будет рассмотрен на заседании 22 сентября.

В заявлении Карелина указывается, что он отказывается от кресла депутата Госдумы, так как был избран членом заксобрания Новосибирской области.