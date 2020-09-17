Депутат Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме 

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин написал заявление о досрочном прекращении мандата.
Проект соответствующего постановления опубликован в электронной базе данных Госдумы, сообщает РИА Новости.
Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Карелина Александра Александровича
15 сентября 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — говорится в документе.
Документ будет рассмотрен на заседании 22 сентября.
В заявлении Карелина указывается, что он отказывается от кресла депутата Госдумы, так как был избран членом заксобрания Новосибирской области.
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