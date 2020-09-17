В Чечне пообещали устроить «спрос» с критиков властей

В начале сентября в сети появился ролик с участием Салмана Тепсуркаева, в котором он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя, и садится на бутылку. Позднее «Новая газета» сообщила о доказательствах того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Затем о наличии доказательств причастности чеченских властей к пыткам молодого человека бутылкой заявил Закаев, ныне проживающий в Великобритании.