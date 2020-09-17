В Чечне пообещали устроить «спрос» с критиков властей

«Каждому придется отвечать за сказанное, — пообещал Висмурадов. — Спрос делали и будем делать, если на то будет воля Всевышнего. У нас у всех, кто находится в Европе, в Америке, у всего народа — один падишах, Рамзан [Кадыров]».
«То, что сегодня говорит это существо, Закаев... Его и родные не считают мужчиной. Всему свое время. Если на то будет воля Всевышнего, мы и до них доберемся», — сказал руководитель ЦВД Грозного Аслан Ирасханов.
«Мы, чеченцы, мы всегда берегли все, что касается жен, матерей и сестер», — пояснил он.