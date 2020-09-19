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Пресс-секретарь Навального сообщила об отсутствии яда на его личных вещах 

News.ru и ещё 42 42 минуты назад
Вещи Навального проверили на наличие яда
Фото: ТАСС
На личных вещах и предметах из номера оппозиционера Алексея Навального, кроме бутылки с водой, яд не был обнаружен. Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш со ссылкой на специалистов из немецкой лаборатории.
Ранее сообщалось, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил Навальный, обнаружила следы отравляющего вещества «Новичок».

Личные вещи Алексея, его багаж поехал вместе с ним на медицинском борте. Поэтому, очевидно, что больше ни на чём (кроме бутылки) улик не нашли, — цитирует Ярмыш «Интерфакс».

Она добавила, что сотрудники ФБК забрали все личные вещи Навального из номера в гостинице Томска, где он жил. Специалисты немецкой лаборатории не сообщали, что отравляющее вещество найдено на других вещах.
Ярмыш отметила, что результаты исследования об обнаружении яда на бутылке были опубликованы только после согласования с Навальным.
Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».
Сейчас международное сообщество требует от Москвы расследования случившегося с Навальным. Однако представители Кремля и силовых структур заявляют, что не видят достаточных оснований для возбуждения уголовного дела: пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме, как заявляется, обнаружено не было. Москва настаивает на том, чтобы Берлин предоставил данные, послужившие основанием для выводов об отравлении россиянина, писал NEWS.ru.
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Политика , Алексей Навальный , Интерфакс
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