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В Госдуме видят корыстные интересы в резолюции Европарламента по Навальному 

ИА Regnum и ещё 5 48 минут назад
В РФ отреагировали на резолюцию ЕП по Навальному
Фото: Reuters
В Госдуме резолюцию Европарламента по ситуации с Алексеем Навальным назвали грубым вмешательством в дела РФ, а санкции — продвижением корыстных интересов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Резолюция Европарламента по ситуации вокруг якобы отравления Алексея Навального, в которой между строк предлагается принять «стратегию демократизации» России с требованием отменить поправки в Конституцию РФ, является прямым и грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны, — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Европарламентарии, по сути, подтвердили провокационный характер всех событий вокруг пациента клиники Шарите, уверен парламентарий.
По его мнению, весь этот антироссийский спектакль развязан в целях дальнейшего сдерживания России, в первую очередь в экономической плоскости, а также очередных попыток влияния на внешнеполитический курс.

«Это не про защиту прав человека или демократии, все это для поддержания высокого градуса антироссийской истерии, в том числе в отношении проекта «Северный поток — 2». Призывы к ужесточению санкций, проведению независимого расследования (при том, что никто не собирается предоставлять России ответы на все заданные вопросы относительно Навального) направлены исключительно на усиление русофобии ради продвижения чьих-то корыстных интересов», — заявил глава комитета Госдумы.

Он напомнил, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными к выполнению.
«Есть небольшая надежда, что здравомыслящие политики, принимающие ключевые решения в государствах Евросоюза, останутся в стороне от политизированных и явно не соответствующих действительности оценок евродепутатов», — заключил парламентарий.
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Комментарии
Политика , Алексей Навальный , Леонид Слуцкий , ЕС , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , ЛДПР , ИА REGNUM
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