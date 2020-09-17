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Песков подтвердил прогноз Мясникова по новому карантину 

Мария Иванова 59 минут назад
Песков подтвердил прогноз Мясникова по новому карантину
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют вводить карантин из-за роста коронавирусных показателей. Как отмечает «Царьград», представитель Кремля подтвердил прогноз доктора Александра Мясникова.
Как сообщал «Рамблер», ранее Мясников назвал слухи о второй самоизоляции с 20 сентября необоснованными.

«Это никому не нужно и просто может повлечь за собой катастрофические последствия, пойти на это можно лишь в абсолютно форс-мажорных обстоятельствах», — подчеркивал он.

Песков подтвердил, что возможность снова отправить людей на карантин власти не обсуждают. Он подчеркнул, что во время острой фазы эпидемии во всех регионах состоялась мобилизация системы здравоохранения.

«Это дало свои плоды», — заверил Песков.

По его словам, благодаря этому власти могут «более гибко» относиться к росту числа инфицированных.

«Оснований для каких-то слухов в настоящее время нет», — подчеркнул он.

Слухи о новой самоизоляции опровергал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он заявлял, что у столицы есть большие шансы избежать масштабной второй волны коронавируса.

«Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует», — заверил мэр.

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Политика , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Александр Мясников , Царьград ТВ
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