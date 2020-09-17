«Цык» от президента: Кудрин пристыдил Газпром перед Путиным 

По данным экспертов Счетной палаты РФ, все обещания газовиков по обеспечению россиян «голубым топливом» за последние три года были выполнены только на 15%. При этом общая газификация регионов за Уралом оценивается лишь в 20%.

Отчет специалистов, который уже изучил президент России, может стать основным препятствием для решения Газпромом вопросов, касающихся дальнейшего развития компании, считает автор статьи.

В частности, речь идет о просьбе главы Газпрома Алексея Миллера сделать концерн единственным оператором, ответственным за газификацию домовладений россиян. Прошение было адресовано руководителем газового гиганта напрямую президенту РФ Владимиру Путину. При этом Миллер, пообещал в течение ближайших пяти лет газифицировать еще 24 российских региона.

Оценивая заявление главы Газпрома, автор отметил, что очередное обещание может быть в итог не выполнено. По его мнению, есть только один фактор, способный подстегнуть активные действия газовиков.