Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Цык» от президента: Кудрин пристыдил Газпром перед Путиным 

Павел Тиунов 1 час назад
«Цык» от президента: Кудрин пристыдил Газпром перед Путиным
Фото: РИА Новости
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выставил руководство Газпрома в невыгодном свете, положив на стол президента России Владимира Путина данные о темпах газификации Дальнего Востока, сообщает издание Deita.ru. Предприниматели не торопятся доводить газ до дальневосточников, поэтому ситуацию может исправить только мощный «ЦЫК» от главы государства, полагает автор статьи.
По данным экспертов Счетной палаты РФ, все обещания газовиков по обеспечению россиян «голубым топливом» за последние три года были выполнены только на 15%. При этом общая газификация регионов за Уралом оценивается лишь в 20%.
Отчет специалистов, который уже изучил президент России, может стать основным препятствием для решения Газпромом вопросов, касающихся дальнейшего развития компании, считает автор статьи.
В частности, речь идет о просьбе главы Газпрома Алексея Миллера сделать концерн единственным оператором, ответственным за газификацию домовладений россиян. Прошение было адресовано руководителем газового гиганта напрямую президенту РФ Владимиру Путину. При этом Миллер, пообещал в течение ближайших пяти лет газифицировать еще 24 российских региона.
Оценивая заявление главы Газпрома, автор отметил, что очередное обещание может быть в итог не выполнено. По его мнению, есть только один фактор, способный подстегнуть активные действия газовиков.

«Не деньги, не совесть, не престиж, не патриотизм, и не иные метафизические или реальные причины. Средство, как всегда, одно — мощный «Цык» от президента», — говорится в статье.

Видео дня. Тарзан признался в измене Наташе Королевой
Комментарии 1
Политика , Алексей Миллер , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Газпром , Счетная палата , РИА "Дейта"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рада стала не рада Лукашенко
Рада стала не рада Лукашенко
Лицо Пугачевой удивило поклонников
Лицо Пугачевой удивило поклонников
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
Россиянка заступилась за мужа в драке и убила напавшего
Россиянка заступилась за мужа в драке и убила напавшего
Видео
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
00:29
Укравшая тротуарную брусчатку москвичка попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
00:30
Найден виновник пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
00:22
Поймавший самую быструю акулу-убийцу рыбак попал на видео
В мире
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
00:12
Опубликовано видео «отсека для оружия массового уничтожения»
Наука и техника
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
00:53
Опубликовано видео с места пожара в наркоклинике Красноярска
Происшествия Пожары
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
01:44
Опубликовано видео учений экипажей Ми-8АМТШ
Армия
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
01:39
Фермер отрезал себе ногу косилкой и попал на видео
Происшествия
Новый премьер-министр Японии попал на видео
01:18
Новый премьер-министр Японии попал на видео
Политика
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
02:20
Появилось видео с отменой презентации iPhone 12
В мире
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
04:47
Появилось видео с подробностями смерти «Тесака»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение