«Цык» от президента: Кудрин пристыдил Газпром перед Путиным 

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выставил руководство Газпрома в невыгодном свете, положив на стол президента России Владимира Путина данные о темпах газификации Дальнего Востока, сообщает издание Deita.ru. Предприниматели не торопятся доводить газ до дальневосточников, поэтому ситуацию может исправить только мощный «ЦЫК» от главы государства, полагает автор статьи.
По данным экспертов Счетной палаты РФ, все обещания газовиков по обеспечению россиян «голубым топливом» за последние три года были выполнены только на 15%. При этом общая газификация регионов за Уралом оценивается лишь в 20%.
Отчет специалистов, который уже изучил президент России, может стать основным препятствием для решения Газпромом вопросов, касающихся дальнейшего развития компании, считает автор статьи.
В частности, речь идет о просьбе главы Газпрома Алексея Миллера сделать концерн единственным оператором, ответственным за газификацию домовладений россиян. Прошение было адресовано руководителем газового гиганта напрямую президенту РФ Владимиру Путину. При этом Миллер, пообещал в течение ближайших пяти лет газифицировать еще 24 российских региона.
Оценивая заявление главы Газпрома, автор отметил, что очередное обещание может быть в итог не выполнено. По его мнению, есть только один фактор, способный подстегнуть активные действия газовиков.
«Не деньги, не совесть, не престиж, не патриотизм, и не иные метафизические или реальные причины. Средство, как всегда, одно — мощный «Цык» от президента», — говорится в статье.