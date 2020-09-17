Кремль прокомментировал требование Польши по выдаче диспетчеров 

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Российское законодательство не предполагает выдачу Польше смоленских авиадиспетчеров, которые работали в день, когда разбился самолет польского президента Леха Качиньского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Слова представителя главы государства цитирует РИА Новости.

Песков подчеркнул, что россияне в любом случае не будут переданы польским правоохранителям, поскольку процедура не предусмотрена утвержденными в России нормами.

«Это невозможно по нашему законодательству», — пояснил он.