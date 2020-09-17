Кремль прокомментировал требование Польши по выдаче диспетчеров 

Российское законодательство не предполагает выдачу Польше смоленских авиадиспетчеров, которые работали в день, когда разбился самолет польского президента Леха Качиньского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Слова представителя главы государства цитирует РИА Новости.
Песков подчеркнул, что россияне в любом случае не будут переданы польским правоохранителям, поскольку процедура не предусмотрена утвержденными в России нормами.
«Это невозможно по нашему законодательству», — пояснил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер» в общении с журналистами Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о запросе поляков в Генпрокуратуру РФ с требованием и выдаче российских авиадиспетчеров. По его словам, обращение предусмотрено мировой юридической практикой. Между тем член Совета Федерации Андрей Климов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявил, что Россия не выдаст своих сограждан, поэтому можно «закрывать дело».