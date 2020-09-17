Кремль ответил на требование Польши по делу Качиньского 

Российские власти отнеслись негативно к заявлению польских властей о заочном аресте смоленских авиадиспетчеров, работавших во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским на борту, сообщает ТАСС. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее, как сообщал «Рамблер» Государственная прокуратура Польши предъявила обвинение трем российским авиадиспетчерам, которые якобы намеренно спровоцировали падение самолета под Смоленском с польским президентом на борту в 2010 году. В районном суде Варшавы польские правоохранители ходатайствовали об аресте обвиняемых.

Комментируя сложившуюся ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о запросе поляков в Генпрокуратуру РФ с требованием об аресте авиадиспетчеров. Процедура является обязательной, согласно международной юридической практике. Отвечая на вопрос журналистов, как к инициативе польских правоохранителей отнеслись в Кремле, представитель президента отметил, что действия западных коллег не получили одобрения.