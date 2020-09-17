Соратники Навального озвучили версию его болезни 

Соратники политика Алексея Навального нашли бутылку со следами отравляющего вещества из группы «Новичок» в его гостиничном номере. Об этом сказано в инстаграме политика.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», а его следы были обнаружены на пластиковой бутылке из-под воды.
«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался Навальный», — сообщили сегодня соратники политика в его инстаграме.
По их словам, те сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, которые остались в Томске, узнали об экстренной посадке в Омске самолета по причине недомогания политика почти сразу и сделали единственно возможную вещь — вызвали адвоката, поднялись в номер Навального, упаковали все, что там нашли, в том числе ту самую бутылку, забрали с собой и решили передать врачам в Германии, будучи уверенными, что в России расследовать произошедшее не будут.