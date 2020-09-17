Соратники Навального озвучили версию его болезни 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», а его следы были обнаружены на пластиковой бутылке из-под воды.

«Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался Навальный», — сообщили сегодня соратники политика в его инстаграме.