Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обращались ли Польша в Генпрокуратуру (ГП) РФ в отношении ареста смоленских авиадиспетчеров. Об этом он заявил журналистам в четверг.
"Я не знаю, были ли какие-то контакты и какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы. Нам об этом пока не известно", — сказал Песков.
Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским, заявил Песков.