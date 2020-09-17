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В Кремле негативно относятся к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским 

ТАСС 1 час назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обращались ли Польша в Генпрокуратуру (ГП) РФ в отношении ареста смоленских авиадиспетчеров. Об этом он заявил журналистам в четверг.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты и какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура или следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы. Нам об этом пока не известно", — сказал Песков.

Кремль негативно относится к обвинениям Польши по крушению самолета с Качиньским, заявил Песков.
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Политика , Видео , Дмитрий Песков , Польша
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