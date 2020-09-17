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Аналитики составили рейтинг прогуливающих заседания депутатов Госдумы

Говорит Москваиещё 2
31 минуту назад
Аналитики составили рейтинг прогуливающих заседания депутатов Госдумы. Список составил Центр политической конъюнктуры на основе посещаемости парламентариев в весеннюю сессию.
На первом месте оказался вице-спикер Игорь Лебедев, представляющий ЛДПР — у него 95,35% пропущенных голосований. Далее следуют члены «Единой России» Лариса Шойгу (82,82%), Виктор Игнатов (80,94%) и Юрий Мищеряков (80,88%). Остальные депутаты пропустили менее 80% голосований.
Аналитики сгруппировали результаты по регионам, и оказалось, что чаще всего пропускали голосования парламентарии от Архангельской области, Карачаево-Черкесии и Тамбовской области. Исследование опубликовано на сайте ЦПК.
Политика,Видео,Юрий Мищеряков,Лариса Шойгу,Виктор Игнатов,Игорь Лебедев,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,ЦПКР,
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